Los deudos de Carlos Rufino Sánchez Barrientos, de 48 años, solicitaron a las autoridades acelerar las investigaciones y realizar la reconstrucción de los hechos para esclarecer las circunstancias de su muerte. La Policía Nacional detuvo a cinco personas tras el homicidio.

Exigen justicia

La muerte de Carlos Rufino Sánchez Barrientos (48) ha generado conmoción en la provincia de Nasca, donde familiares y allegados vienen exigiendo justicia y una investigación exhaustiva que permita determinar las responsabilidades en torno al caso.

Según información preliminar, la policía detuvo a Efraín Laiza Tena, Ronald Aiza Chacón, Fernando Marquina Vera, Francisco Vaca Chaco y Lizbeth Ramos Medina, esta última madre de los hijos de la víctima.

Los familiares se congregaron en los exteriores de la morgue de Nasca para expresar públicamente su indignación y demandar una rápida actuación de las autoridades judiciales y policiales. El padre de familia murió tras ser apuñalado por la espalda.

Durante una transmisión realizada desde el frontis de la morgue, los deudos insistieron en la necesidad de que se lleve a cabo una reconstrucción de los hechos, al considerar que esta diligencia podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

“Queremos justicia. Pedimos que se haga la reconstrucción inmediatamente porque necesitamos saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes son los responsables”, manifestó una de las hermanas de la víctima entre lágrimas.

Los familiares sostienen que Sánchez Barrientos habría acudido al lugar donde ocurrieron los hechos para encontrarse con la madre de sus hijos. Según su versión, la víctima no conocía a varias de las personas involucradas en el caso.

“Mi hermano era una persona trabajadora, no hacía daño a nadie. Queremos que se investigue todo y que se conozca la verdad”, expresó otro de los familiares.

El caso permanece bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público, instituciones que deberán determinar las responsabilidades que correspondan conforme avancen las pericias, declaraciones y demás actos de investigación.

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