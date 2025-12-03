Por considerar que el uso de los contenedores de polietileno instalados para acumular la basura domiciliaria y facilitar su retiro, genera mayor contaminación y sobrecostos en el servicio de limpieza, debido a que muchos vecinos sacan su basura a diversas horas del día, cuando ya pasaron los recolectores, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) evaluará su posible retiro paulatino.

VER MÁS: Trujillo: Más de 2,000 atenciones realizó serenazgo para reforzar seguridad escolar en colegios

En la ciudad, con los 300 que adquirió este año la MPT, se estima hay unos mil contenedores instalados en diversos puntos críticos y estratégicos, pero su uso está generando sobrecostos al retirar su contenido, el que debe hacer varias veces al día por el mal accionar de vecinos que sacan sus residuos en diversas horas del día, arrojando, además, en su interior desmonte de construcciones y residuos industriales.

En Lima, en Miraflores y en San Borja, han retirado los contenedores, por lo que genera su mal uso. En una próxima sesión se tendría que analizar si es conveniente o no su retiro paulatino, dijo el alcalde Mario Reyna.

No es justo que el Segat tenga que pasar dos, tres o cuatro veces al día por lo mismo. Ese es un sobrecosto que no estaba previsto. Me parece que por ahora se tendría que evaluar un retiro de manera progresiva. Esto es algo que también se verá con los nuevos alcaldes vecinales, añadió.

Cada contenedor tiene capacidad para 1,100 litros y fueron de ayuda para la limpieza diaria de la ciudad, pero debido al mal hábito de la población su uso ahora genera sobre costos en el recojo de su contenido. El Segat debe hacer de manera regular la limpieza y desinfección de los contenedores, para reducir la concentración de agentes virales que podrían afectar al personal de limpieza o a los vecinos.

CONTENEDORES SOTERRADOS

Por otra parte, Trujillo también tiene 20 contenedores soterrados (bajo tierra), de los que 5 están en el centro histórico y los demás en lugares estratégicos de la ciudad. Su uso ayuda a evitar la contaminación ambiental, la creación de focos infecciosos y a un manejo más eficiente de la limpieza pública. Su contenido es descargado a diario por sistema hidráulico a compactadoras para trasladar su contenido al relleno.