La talentosa cantante, compositora y actriz piurana, Claudielle Lee, presentará su proyecto “Íntimamente”, un concierto con banda en vivo y en un formato íntimo diseñado para conectar con el público a través de la música, las emociones y las historias que han acompañado su camino artístico.

Esto promete ser una velada exclusiva y muy especial que tendrá lugar el viernes 17 de julio, a partir de las 7:00 p.m., en el Hotel Costa del Sol en Piura.

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POLIFACÉTICA

La piurana es una destacada cantante, compositora, actriz, escritora, locutora, actriz de doblaje de voz y fotógrafa de conciertos. En sí, una apasionada artista polifacética con ascendencia china.

La artista empezó a cantar cuando tenía 6 años de edad y a los 12 ya componía música como principal medio de expresión y conexión con el mundo y la divinidad.

Fue recién en el año 2017, que inicia su carrera en forma profesional lanzando su primer single “Todos somos uno”, el cual compuso —a pedido— para ser el himno oficial del III Congreso Internacional de La nueva humanidad realizado en Puno.

Posteriormente grabó su primer disco con canciones de su autoría titulado “Música en la piel” y ha estrenado hasta el momento 11 videoclips oficiales, habiendo actuado para el público nacional y extranjero en Piura, Lima, Puno y Quito-Ecuador.

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PRODUCCIÓN

“Alto al fuego” es una de sus canciones icónicas realizada en el año 2022, debido a la pandemia y a los conflictos internos que atravesó el país y que fue lanzada junto al productor musical Jesús “El viejo” Rodríguez, quien se encargó de realizar los arreglos.

Luego lanzó su sencillo “Solo Tú” producido por el español Eduardo Olivé Gómez, que formó parte del soundtrack de la película peruana “Marcada” dirigida por Alejandro Nieto Polo-Safora; un largometraje que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Claudielle Lee, cuyo verdadero nombre es Claudia Calderón Chong, tiene varias canciones como “La magia de la navidad”, “Mil madrugadas”, “Contra fuego y mareas” y “Música en la piel”, con ésta última recibió el premio “Nueva sangre 2025”, un reconocimiento para artistas emergentes.

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PROYECTOS

Actualmente está abocada a su proyecto artístico que comprende también la actuación, locución, la escritura y el doblaje de voz, así como el manejo de cámara y dirección de fotografía.

Ha participado en proyectos cinematográficos, dando voz a diversos personajes en películas, series y novelas internacionales como la serie rusa “La culpa es del amor”, la italiano-estadounidense “El Pozo: rituales satánicos”; en la película “Rescate final” (USA); “Las travesuras del pequeño Nicolás” (Francia) y la serie infantil “Yes Neo” (España).

La cantante proviene de una familia de artistas. Su padre Percy es un destacado guitarrista y tenor en la Tuna Pirúa, su madre Rosario es poetisa, y su hermana mayor Tami, toca la guitarra, compone y escribe canciones.

Sus artistas favoritos son Pavarotti, Plácido Domingo, Carreras, Laura Pausini y Nino Bravo. Además, los nacionales Gian Marco, Eva Ayllón y Juan Diego Flores.