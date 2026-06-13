Para dar a conocer aspectos relevantes sobre la trayectoria, legado musical y experiencias del compositor Ernesto López Mindreau, se realizará una ponencia magistral con audición comentada a cargo del maestro Arturo Hernández, quien compartirá con estudiantes, docentes y artistas.

Esta actividad forma parte del ciclo de ponencias, conversatorios y charlas académicas que viene promoviendo la Escuela Superior de Música “José María Valle Riestra”, con el objetivo de fortalecer la formación artística y profesional y se llevará a cabo el día 17 de junio en el patio de honor, organizada por la Dirección Académica. El ingreso es libre.

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AUDICIÓN DE OBRAS

Hernández Chávez, también fue director de esta Escuela y disertará sobre la vida artística, su producción musical y diversas anécdotas que marcaron su trayectoria como compositor y formador musical de López Mindreau.

Finalmente se llevará a cabo una audición comentada e interpretación de sus obras musicales, tanto instrumentales como vocales, permitiendo revalorar y difundir el importante aporte cultural y académico del maestro Ernesto López a la música piurana y peruana.

Este evento está dirigido a la comunidad educativa, artistas, músicos, gestores culturales, estudiantes y público interesado a participar de esta significativa actividad de valoración y difusión del patrimonio musical regional.