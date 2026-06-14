El conteo de votos de la Segunda Elección Presidencial por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra -hasta el cierre de este informe- un resultado que se está repitiendo en los últimos años: una diferencia mínima entre candidatos, que ahora es de menos de 20 mil sufragios.

Keiko Fujimori Higuchi, acumula 9′072,289 votos válidos (50.051%) frente a los 9′053,801 de Roberto Sánchez Palomino (49.949%).

En ese contexto, de acuerdo a las cifras oficiales, el papel de Lima y el Callao han sido cruciales para los actuales resultados.

Bastiones

En Lima, al 97.42% de actas contabilizadas, la candidata naranja obtuvo 3′969,511, lo que equivale al 63.55% de votos válidos. El Callao, por su parte, casi al 100% de su conteo, consiguió 400,013, lo que representa el 65.59%.

Ambas jurisdicciones sumaron 4’369,524 para Fujimori, que equivalen al 48.164 % de toda su votación global (nacional y extranjero), al 98.55% de avance.

Desglose

En Lima Metropolitana, que comprende 43 distritos, Fujimori obtuvo 3′640,151 votos (64.566%) mientras que Sánchez recibió 1′997,756 votos (35.434%); es decir, casi 29 puntos porcentuales entre ambos aspirantes al Sillón de Pizarro.

Asimismo, la Provincia Constitucional del Callao reforzó el patrón limeño y entregó a Fujimori 398,848 votos (65.578%). Aunque Sánchez alcanzó allí 209,360 votos (34.422%), no superó el 43% en ninguno de sus 7 distritos.

Desagregado

Al analizar por distrito, la geografía electoral revela diferencias en las preferencias electorales.

San Isidro encabezó el respaldo a Fujimori con el 84.20% de votos válidos, seguido de Miraflores con el 81.09% y San Borja con el 80.66%.

Los tres distritos superaron el umbral del 80%.

Le siguieron Santiago de Surco, que alcanzó el 78.90%, Santa María del Mar, con 78.05% y Barranco con 76.28%, completando el grupo de distritos con ventajas cercanas a los 80 puntos porcentuales sobre Sánchez.

El bloque de distritos con porcentajes entre 70% y 76% incluye a La Molina (75.43%), San Miguel (75.03%), Magdalena del Mar (75.03%), Pueblo Libre (73.09%), Surquillo (73.29%) y Lince (71.07%).

No obstante, los distritos más parejos de Lima se concentraron en la periferia este y norte de la capital.

El resultado más ajustado se registró en Lurigancho, donde Keiko Fujimori alcanzó el 52.99% de los votos válidos frente al 47.01% de Sánchez, una diferencia de apenas 5.98 puntos porcentuales y 6,881 votos.

Le siguió Pachacámac, con una brecha de 7.67 puntos y 5,367 votos de distancia entre ambos candidatos.

Cieneguilla también mostró una contienda relativamente estrecha: Fujimori obtuvo el 54.71% de los votos válidos, mientras que Sánchez alcanzó el 45.30%, separados por 2,211 votos.

En Ate, aunque la diferencia llegó a 36,434 votos debido al mayor tamaño del electorado, Sánchez conservó un respaldo significativo al reunir el 44.38% de los votos válidos.

Carabayllo completó este grupo con un 56.34% para Fujimori y una ventaja de 23,474 votos.

En conjunto, estos cinco distritos representaron los mejores resultados de Sánchez en la capital, al superar el 43% de los votos válidos y reducir las distancias frente a Fujimori.

En el Callao, La Punta encabezó el respaldo a Fujimori con el 84.60% de votos válidos, el porcentaje más alto de toda el área metropolitana incluyendo Lima Metropolitana. Le siguieron La Perla con el 75.60% y Bellavista con el 75.40%.

El distrito del Callao alcanzó el 67.60% y Carmen de la Legua - Reynoso el 66.70%. Los distritos más parejos allí fueron Mi Perú con el 59.40% y Ventanilla con el 57.80%, el margen más estrecho de la provincia y el único distrito del Callao donde Sánchez Palomino superó el 42% de los votos válidos.

Análisis

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo que existe una brecha entre el voto limeño y el voto de regiones según su nivel socioeconómico (NSE).

“El votante de Lima es mayoritariamente de NSE “C”, mientras que el votante de regiones es del NSE “E”. Por lo cual los intereses y las agendas de ellos difieren. Por un lado, el votante limeño considera que el modelo económico ha tenido efectos positivos, mientras que el votante de regiones suele pedir un cambio de modelo”, señaló.

Rodríguez atribuyó el alto porcentaje de Fujimori en distritos como San Isidro y Miraflores a esa misma lógica.

“A medida que te encuentres mejor posicionado vas a validar lo positivo del modelo económico y de quién represente la preservación de eso, que en este caso fue Keiko Fujimori”, sostuvo.

En los distritos periféricos, Rodríguez identificó una disidencia parcial pero no mayoritaria.

“Existe un nivel de disidencia respecto a los resultados del modelo, algunos están conformes con el progreso generado y otros se encuentran inconformes”, indicó.