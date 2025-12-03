El Gobierno Regional de La Libertad avanza con la instalación de 420 cámaras de videovigilancia de alta tecnología, con inteligencia artificial, que permitirán interceptar actos delictivos en tiempo real y mejorar significativamente la capacidad de reacción de la Policía Nacional del Perú.

VER MÁS: La Municipalidad Provincial de Trujillo evaluará retiro progresivo de contenedores de basura

La gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, señaló que estas videocámaras, operativas a partir del 21 de diciembre, permitirán suplir la escasez de efectivos policiales, problemática que afecta gravemente a la región.

Actualmente, La Libertad opera con apenas el 60% del número de policías que debería tener, lo que representa un déficit cercano a los tres mil efectivos. La autoridad regional destacó que esta tecnología ayudará a cerrar brechas y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Tecnología al servicio de la seguridad

Las cámaras implementadas por el GORE La Libertad están equipadas con inteligencia artificial capaz de reconocer rostros, leer placas vehiculares, identificar actos sospechosos y realizar seguimiento automático de personas y vehículos en movimiento.

El sistema cuenta con visión panorámica de 360° gracias a su diseño de doble lente, zoom óptico de 42x que mantiene alta nitidez a largas distancias y tecnología Starlight, que permite obtener imágenes a color incluso de noche o en zonas con poca iluminación. Esto garantiza vigilancia efectiva durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Integración de servicios

Las videocámaras estarán interconectadas con plataformas de la Policía Nacional del Perú, como el programa de recompensas y el registro de requisitoriados; así como con sistemas de otras entidades del Estado, entre ellas RENIEC y SUNARP.

Gracias a esta integración, será posible detectar a extorsionadores que merodean comercios, reconocer a quienes intenten colocar explosivos antes de un ataque y ubicar vehículos implicados en robos o sicariato.

Así también, permitirá identificar a personas buscadas por la justicia que transiten por zonas como la avenida Los Laureles, en el distrito de Florencia de Mora, uno de los puntos con mayor incidencia de extorsiones y que ya cuenta con una cámara operativa.

De igual forma, los otros 419 dispositivos brindarán alertas inmediatas, facilitando una respuesta rápida y coordinada de las autoridades en los distritos de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Alto Trujillo y Víctor Larco Herrera.

Las cámaras de videovigilancia serán supervisadas desde la Central de Monitoreo 105, considerada la primera y más moderna del país. Esta central forma parte de una inversión del GORE La Libertad que supera los S/ 100 millones, recursos destinados a fortalecer de manera sostenida a la PNP para labores de prevención, control y respuesta frente a los delitos.