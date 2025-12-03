El Poder Judicial dictó ocho años de prisión efectiva contra la suboficial de la PNP Josselyn Rodríguez Valentin, tras ser hallada responsable de la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa agravada, en agravio de su colega Keyla Guanilo Alonso y de las entidades bancarias: Banco de la Nación, Crediscotia Financiera S.A.C. y BBVA - Banco Continental.

Fue la fiscal provincial Diana Kelly Soto Caro de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, la que sustentó la denuncia ante el Segundo Juzgado Unipersonal de La Libertad.

El fallo judicial también comprende el pago de una reparación civil de S/21, 380 a favor de Crediscotia Financiera S.A.C.; S/ 6,000 para Keyla Guanilo, S/ 3,000 para el Banco de la Nación y S/ 14,400 para el BBVA - Banco Continental.

EL CASO

De acuerdo a lo expuesto por la representante del Ministerio Público, Keyla Guanilo y Josselyn Rodríguez son efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), compañeras de trabajo que prestan servicios en la comisaría de Turismo.

Sucedió que Josselyn Rodríguez aprovechó esas circunstancias para sustraer el Documento Nacional de Identidad (DNI) de Keyla Guanilo. Luego usó el documento ante las entidades bancarias para obtener desembolsos de dinero en perjuicio de su colega.

Durante el juicio quedó demostrado que la agraviada no fue quien realizó los trámites sino su compañera de trabajo.

También se determinó que esta acción de Josselyn Rodríguez simular ser Keyla Guanilo ante las entidades bancarias, generó que la acusada obtenga beneficios como acceso a cuentas, créditos bancarios y realización de compras, generando obligaciones a la agraviada, quien no había autorizado esos movimientos financieros.