Una niña de siete años que sufrió una fractura en el brazo izquierdo no pudo ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de Satipo debido a la falta de un médico anestesiólogo. El caso fue denunciado por su madre, Magali Daza, quien llegó desde el centro poblado de Santa Rosita, en el distrito de Pampahermosa, en busca de atención para su menor hija.

Según relató la madre de familia, el médico traumatólogo confirmó que la menor requiere una operación urgente, pero le informó que el procedimiento no puede realizarse porque actualmente el hospital no cuenta con un especialista en anestesiología. La menor recibió medicamentos para controlar el dolor y una inmovilización temporal, mientras su familia espera una solución.

Ante la incertidumbre y la falta de una fecha para la llegada de un anestesiólogo, la madre decidió solicitar una referencia médica para trasladar a su hija al Hospital de La Merced, en Chanchamayo. La decisión le generará gastos adicionales en transporte, alimentación y estadía, pero considera que no puede seguir esperando debido al riesgo de complicaciones.

Durante la cobertura realizada por Radio La Ruta Satipo se intentó obtener una respuesta de la dirección del hospital sobre esta situación; sin embargo, no fue posible conseguir una versión oficial. La falta de anestesiólogo también estaría afectando a otros pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas, por lo que la población exige explicaciones y una pronta solución por parte de las autoridades de salud.