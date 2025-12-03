Cuando se desplazaban en una moto lineal por la intersección de las calles Mocán y Las Violetas, en el sector San Salvador, en el distrito de Paiján, fueron detenidos dos hombres que estaban provistos de armas de fuego. De acuerdo a la versión policial, ambos sujetos pretendían perpetrar un asalto en la zona.

Los agentes que estuvieron a cargo de la intervención dijeron que uno de los facinerosos es conocido como el alias “El Ángel” (20), mientras que el otro individuo responde al nombre de Roberto (18).

Al realizar el registro personal a los detenidos, al primero se le encontró una pistola marca Taurus, la misma que estaba abastecida con diez municiones. En tanto, al segundo se le halló un revólver marca Smith & Wesson, abastecido con seis balas.

Otro dato que reveló la Policía es que alias “El Ángel” registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas y fue intervenido en tres ocasiones anteriores con armas de fuego.