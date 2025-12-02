El Partido Aprista Peruano (PAP) y Renovación Popular ya tienen a sus candidatos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó los resultados de las elecciones internas desarrolladas el último domingo y con esto ambos partidos quedaron listos para inscribir a sus siete candidatos a diputados y uno a senador en representación de la región La Libertad.

LOS ELEGIDOS

La ONPE detalló que de los 10,134 militantes apristas habilitados para participar en los comicios internos, participaron 2,547 afiliados, lo que representa el 25.13% del electorado hábil.

Al 100% de actas computadas, Fernando Alfaro Jiménez obtuvo la votación más alta, con 1,110 sufragios. Él será uno de los candidatos a diputado por el partido de la estrella. También se ganaron el derecho de ir en la lista Cristian Ruiz Velásquez (529 votos), Margarita Obeso González (305), Rosa Méndez Tandaypan (283), Lidia Sempertigue Grijalba (207), Justo Galicia Pulido (188) y Mercy Lady Lazaro Ruiz (161).

Para senador, asimismo, fue elegido José Murgia Zanier, quien obtuvo 865 adhesiones.

En Renovación Popular, en tanto, acudieron a votar 498 de los 1,579 militantes habilitados, lo que representa el 31.593% de sus afiliados.

Acá se confirmó el apoyo a la lista que llevará a Diego Bazán Calderón, Mirian Gayoso Paredes, Alan Pino Delgado, María Elena Mantilla, Luis Ramírez Gálvez, Yvette Cayetano Minchola y Aida Acosta Pesantes como candidatos a la Cámara de Diputados.

Para senador, en tanto, irá Víctor León Álvarez.

Tomás Alva, especialista en temas electorales, indicó que ahora los partidos deberán inscribir las candidaturas de sus afiliados en los jurados electorales especiales de su jurisdicción. El plazo para esto es hasta el 23 de diciembre.