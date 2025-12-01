Tras celebrar ayer el proceso electoral interno, el Partido Aprista Peruano (PAP) y Renovación Popular eligieron, bajo la modalidad un militante un voto, a su candidato presidencial y a quienes postularán al Senado y a la Cámara de Diputados.

Cabe indicar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que para la región La Libertad le corresponden ocho escaños: siete diputados y un senador.

En esa línea, de acuerdo a los resultados ofrecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), al 81% de actas contabilizadas, los elegidos virtualmente para ser los candidatos del PAP a diputados son: Fernando Alfaro Jiménez, con 719 votos, Cristian Ruiz Velásquez (339), Margarita Obeso Gonzáles (216), Rosa Méndez Tandaypan (179), Pedro Cáceres Alvarado (126), Lidia Senpertiwe Grijalva (112) y Justo Galicia Pulido (82).

Después vienen, Hernán Sánchez Carrascal (72), Jorge Cevallos Reyes (72), Mercy Lázaro Ruiz (68), Carlos Arévalo Aranguri (43), Italo Cedemanos Gutiérrez (43), Ysidro Ávila Hernán (30) y Emil León Flores (5). Ellos no alcanzarían un cupo.

En tanto, al 90% de actas contabilizadas, el candidato virtual a senador por el PAP es José Murgia Zannier, con 733 votos. Le siguen Hamilton Aguilera Rodríguez (291), Olga Cribilleros Shigihara (228), Daniel Robles López (197) y Neptali Ramírez Herrera (115).

ÚNICOS

En la tienda de Renovación Popular, que presentó lista única, el candidato presidencial es Rafael López Aliaga.

Postulan a la Cámara de Diputados por La Libertad: Diego Bazán Calderón, Mirian Gayoso Paredes, Alan Pino Delgado, María Elena Mantilla, Luis Ramírez Gálvez, Yvette Cayetano Minchola y Aida Acosta Pesantes.

Como accesitarios figuran: Remy Montero Costilla y Lilian Cedeño Sánchez.

El candidato a senador es Víctor León Álvarez.

SIN CONTRATIEMPO

Fueron más de 11 mil militantes de Renovación Popular y el PAP los que estuvieron habilitados para poder participar de las elecciones primarias celebradas ayer en la región La Libertad. No todos cumplieron con su deber.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo, Yury Ponte Córdova, informó que las mesas de sufragio se instalaron sin mayores contratiempos en los centros de votación acondicionados para tal fin, y que no se reportaron incidencias que pongan en riesgo el proceso.