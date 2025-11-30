En el contexto previo al proceso electoral, especialistas destacan la importancia de que los ciudadanos accedan a información verificada antes de emitir su voto. Tomás Alva, experto en temas electorales, subraya que existen plataformas oficiales que permiten conocer los antecedentes, hojas de vida y planes de gobierno de los postulantes. Entre ellas, destaca el portal Voto Informado, Infogob y la página institucional de la ONPE, cada una con recursos distintos para orientar al electorado.

“Que los ciudadanos se orienten tanto en la página web del Voto Informado, en el Infogob, en la página de la ONPE, pero sobre todo en el Voto Informado. Ahí estarán las hojas de vida de todos los candidatos, ahí podrán revisar sus antecedentes y, de encontrar alguna inconsistencia, pueden solicitar alguna exclusión. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como obligación fiscalizar y revisar las hojas de vida, pero lo hacen a partir del 23 de diciembre, que ya hay candidatos inscritos; antes no”, indicó Alva, al explicar los plazos y responsabilidades de los organismos electorales.

El especialista enfatizó también que el papel fiscalizador no recae únicamente en las instituciones, sino que la ciudadanía puede y debe participar activamente revisando los datos presentados por los aspirantes a cargos públicos. La posibilidad de solicitar exclusiones, señaló, es una herramienta clave para evitar que información falsa o incompleta pase desapercibida en el proceso electoral.

“ONPE también ha puesto una plataforma, pero es más de educación cultural; el Votoinformado.pe es el que va a dar todos los detalles sobre las hojas de vida y los planes de gobierno”, mencionó. Con ello, Alva reiteró que el acceso a datos claros y oficiales es fundamental para fortalecer un voto responsable y garantizar elecciones más transparentes.