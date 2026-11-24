La noche se convirtió en pesadilla para decenas de familias de Tambogrande. Cuando despertaron, el agua ya se había apoderado de sus viviendas. En algunas casas, alcanzó hasta un metro de altura, cubrió sus pertenencias y convirtió sus habitaciones en pequeñas lagunas. La lluvia no dio tregua y, al amanecer, dejó a su paso un escenario de destrucción: casas inundadas, colegios afectados, establecimientos de salud anegados y sembríos bajo el agua. Los damnificados ahora esperan que las autoridades lleguen con ayuda.

La emergencia también golpeó a otras localidades de Piura, donde las quebradas despertaron convertidas en torrentes y cortaron caminos, dejando a poblaciones enteras aisladas.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones acumuladas entre las 7:00 a. m. del 22 de noviembre y las 7:00 a. m. del 23 de noviembre de 2026 alcanzaron niveles extremos. Tambogrande registró 134.1 milímetros de lluvia, equivalentes a 134.1 litros de agua por metro cuadrado, mientras que El Partidor acumuló 118.2 mm.

También se reportaron importantes acumulados en Lancones (62.1 mm), Chulucanas (55.1 mm), Sapillica (42 mm), Malacasi (36.7 mm), Mallares (20.7 mm), Ayabaca (18.8 mm) y Morropón (17.5 mm).

La intensidad de la lluvia fue especialmente preocupante. Según el Senamhi, a las 6:00 p. m. se registraron precipitaciones de 45.5 mm por hora en Tambogrande y 38.4 mm por hora en El Partidor. Cerca del 88 % de la lluvia acumulada cayó en apenas tres horas, una descarga que terminó desbordando la capacidad de respuesta de varias localidades.

En Tambogrande, el saldo preliminar fue de 30 familias damnificadas y otras 40 afectadas. La Institución Educativa INA 54 también quedó inundada, por lo que las clases tuvieron que suspenderse. Las aulas, que deberían recibir a los escolares, terminaron convertidas en espacios afectados por el agua.

Ante la emergencia, se habilitaron dos albergues en el salón comunal Los Almendros y el Teatro Municipal, con capacidad prevista para recibir a cerca de 25 familias. Brigadas del Ejército y Defensa Civil fueron desplegadas para retirar el agua y ejecutar labores de limpieza.

Ni siquiera el centro de salud de Tambogrande escapó a las consecuencias de las precipitaciones. El agua se filtró en algunos de sus ambientes, afectando las condiciones de atención de pacientes que llegan desde los caseríos, centros poblados y el propio distrito. La lluvia también puso en dificultades a quienes necesitan atención médica.

CAMINOS CORTADOS. El drama se extendió a las zonas rurales. La activación de la quebrada Yesquén dejó aislados a los pobladores de tres caseríos de Tambogrande: Hualtaco III - El Porvenir, Hualtaco III - Nueva Esperanza y Hualtaco III - Santa Fe. El incremento del caudal bloqueó las vías y convirtió los accesos en barreras infranqueables. Los moradores solicitaron a las autoridades que habiliten el tránsito.

En Chulucanas, la creciente de la quebrada Sol Sol interrumpió el paso por el badén y dejó incomunicados a los pueblos de Paccha, Sol Sol, San Francisco y Casanas. La corriente se convirtió en un muro de agua que impide el desplazamiento de alumnos, docentes y trabajadores de salud.

En Las Lomas, más de 200 familias también quedaron aisladas por la creciente de la quebrada Totoral. Para conseguir alimentos y medicinas, los pobladores deben caminar durante varias horas, enfrentándose a las dificultades que dejan las vías bloqueadas.

Los sectores de Totoral Alto, Sombreros y Collonas figuran entre los más afectados. Sus habitantes solicitaron la intervención urgente de los responsables de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad para evaluar los daños y atender a las familias perjudicadas.

José Orozco, poblador del caserío Totoral, pidió la entrega urgente de plásticos y calaminas para proteger su vivienda, cuyo techo presenta agujeros y daños por las precipitaciones. Su preocupación también alcanza a los escolares, que no pueden trasladarse con normalidad debido a la activación de la quebrada.

Mientras las familias intentan recuperar lo poco que quedó a salvo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que implementa centros de monitoreo en las quebradas de Piura para conocer en tiempo real su comportamiento ante las lluvias y los efectos del Fenómeno El Niño.

Su jefe, Hernando Tavera, explicó que la información será compartida con las autoridades regionales y locales para facilitar las decisiones frente a posibles emergencias.

Por su parte, el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) reportó un caudal de 625 metros cúbicos por segundo en el puente Sánchez Cerro y de 343.24 m/s en la estación del puente Eguiguren. Las autoridades mantienen el monitoreo del río Piura ante el riesgo de nuevos incrementos y posibles desbordes.

En medio de este panorama, las familias damnificadas esperan que la ayuda no llegue cuando el agua haya bajado y sus necesidades sigan creciendo. Para muchos, la lluvia terminó, pero la emergencia apenas comienza.