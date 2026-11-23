El Ejército del Perú desplegó personal y motobombas para evacuar el agua acumulada en viviendas inundadas del distrito de Tambogrande, en la región Piura, tras las intensas lluvias registradas en el norte del país. Las labores de emergencia se desarrollan desde la madrugada de este lunes 23 de noviembre, según informó el Ministerio de Defensa (Mindef).

Los trabajos se concentran inicialmente en el asentamiento humano Godofredo García Baca, donde efectivos militares buscan retirar el agua que ingresó a las viviendas y reducir los riesgos para las familias afectadas.

Ejército utiliza motobombas para retirar agua de viviendas en Tambogrande

Personal de la Primera Brigada de Caballería del Ejército del Perú utiliza motobombas de dos pulgadas para extraer el agua acumulada en los inmuebles afectados por las precipitaciones.

A estas labores se sumaron brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que participan en la atención de la emergencia.

La intervención busca facilitar la recuperación de los espacios inundados y permitir que las familias afectadas puedan acceder a sus viviendas en condiciones más seguras.

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Familias afectadas por lluvias serán trasladadas a un albergue

La Municipalidad Distrital de Tambogrande realiza el empadronamiento de las familias damnificadas y afectadas por las inundaciones, con el objetivo de identificar a quienes necesitan asistencia inmediata.

Según la información difundida por el Ministerio de Defensa, las autoridades municipales coordinan el traslado de los pobladores a un albergue cercano, donde se prevé brindarles condiciones de seguridad, alimentos y vestimenta.

Estas medidas buscan atender las necesidades básicas de las familias cuyos inmuebles resultaron anegados por las precipitaciones.

Brigadas militares también atienden emergencia en Los Almendros II

Otra brigada de intervención rápida del Ejército fue desplegada en el asentamiento humano Los Almendros II, también ubicado en Tambogrande, para brindar apoyo a los habitantes afectados por las lluvias.

El personal militar desarrolla labores de respuesta ante la emergencia y tiene previsto desplazarse posteriormente hacia otros sectores afectados por las precipitaciones en el norte del país.

Las intervenciones forman parte de las acciones coordinadas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades locales y regionales.

Piura y Tumbes mantienen operaciones de respuesta ante intensas lluvias

El Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas participan en las operaciones de respuesta, evacuación y prevención frente a las lluvias intensas y al riesgo de desbordes en las regiones Piura y Tumbes, en el contexto del Fenómeno El Niño.

La situación en Tambogrande se agravó luego de las precipitaciones registradas desde el domingo 22 de noviembre, que ocasionaron inundaciones en viviendas, calles y establecimientos comerciales.

La intervención de maquinaria y equipos de bombeo forma parte de las medidas de emergencia para reducir la acumulación de agua, mientras continúan las evaluaciones de daños y la atención a la población afectada.