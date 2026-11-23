Las Fuerzas Armadas establecerán un puente terrestre para los afectados de los centros poblados de Yapatera, Pacca y SolSol, ubicados en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón.

El Ejército se dirige a la zona en un camión todoterreno MAN. El comando encargado de esta tarea es la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Grupo de Artillería de Campaña N° 111 (Agrupamiento de Artillería José Joaquín Inclán), incluido por el Mindef.

🚨Ejército se desplaza hacia Chulucanas, en Piura en apoyo a la población afectada por las lluvias. Desde el sector Defensa mantenemos el despligue de nuestra capacidades para atender las emergencias y salvaguadar la vida de las personas. https://t.co/eHfUIZIllu — Mindef Perú (@MindefPeru) November 23, 2026

Las medidas tomadas por el Ministerio de Defensa se deben a los reportes de la zona afectada en Piura. Se sabe que por las altas lluvias muchas viviendas sufrieron daños y las calles de la ciudad se inundaron.

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Además, el río Yapatera incremento su caudal, lo que provocó el cierre de varias vías peatonales y vehicular, por eso se espera que El Ejército brinde un “puente terrestre” para los afectados.