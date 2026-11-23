Un total de 2892 postulantes de Junín fueron declarados aptos y rindieron el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2027. En Huancayo participaron más de 1300 jóvenes; mientras que, en toda la región se habilitaron seis locales de evaluación: tres en Huancayo, uno en Chanchamayo y dos en Satipo.

La evaluación se desarrolló de manera presencial y simultánea en 109 locales del país. A nivel nacional, 59 392 postulantes fueron declarados aptos, de más de 62 mil inscritos.

La prueba estuvo conformada por 60 preguntas: 30 de competencias matemáticas y 30 de comprensión lectora, con un valor de dos puntos cada una y un máximo de 120 puntos. Para continuar en competencia, los postulantes de la modalidad ordinaria deberán alcanzar al menos 84 puntos, mientras que los de las modalidades especiales necesitan un mínimo de 66.

Resultados. Según información bindada por Pronabec, la publicación de la lista de preseleccionados está programada para el 23 de diciembre de 2026, esto permitirá identificar a quienes pasarán a la etapa de preselección y podrán continuar en la fase final del concurso. En esta convocatoria, el Pronabec ofrece 6000 becas integrales para jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de vulnerabilidad, quienes podrán acceder a estudios superiores universitarios o técnicos.

Los seleccionados recibirán cobertura de matrícula, pensiones y otros gastos académicos durante su formación. Para quienes se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, también se contempla alimentación, alojamiento, entre otros conceptos.