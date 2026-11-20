Más de 280 escolares de la Institución Educativa Santiago León, en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, continúan afrontando difíciles condiciones y malestar en las aulas temporales tipo “domo”, expuestos a las inclemencias del tiempo mientras esperan una solución definitiva tras los sismos registrados el 18 de julio y el 6 de agosto.

Reclamo justo

Frente a este escenario, una comitiva integrada por directivos, docentes y padres de familia acudió el miércoles 18 de noviembre, al despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo (MDCHB) para exhortar al alcalde Timoteo Munive Guerra mayor celeridad y compromiso en las gestiones orientadas a financiar la nueva infraestructura escolar bajo un marco de emergencia.

Durante la cita, la directora del plantel, Ana Isabel Quijada Zorrilla, advirtió sobre el impacto que estas condiciones generan en los estudiantes y señaló que el expediente técnico de la obra ya cuenta con Código Único de Inversiones (CUI).

Asimismo, precisó que se requiere que la municipalidad ceda la unidad ejecutora al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) para que dicha entidad gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto superior a los 30 millones de soles por emergencia, a fin de asegurar una educación digna para la población estudiantil.

La presidenta de la Apafa, Vianca Vilchez, pidió mayor compromiso de la autoridad edil con el proyecto educativo. Recordó que durante la emergencia por los sismos en Chongos Bajo, la presidenta Keiko Fujimori visitó la localidad y asumió el compromiso de atender el proyecto, advirtiendo que la comunidad educativa siente que la zona continúa relegada.