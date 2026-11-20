El ministro José Antonio Chang anunció que en 2027 volverán las notas de 0 a 20, aunque se mantendrá la evaluación por competencias. Pero integrar ambos procesos es más difícil de lo que parece.

Cuando el resultado final debe expresarse en números, esa exigencia retrocede sobre todo el proceso: obliga a descomponer aprendizajes complejos, asignar puntajes y sumarlos.

Consideremos la competencia matemática «Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio», que integra cuatro capacidades de 5 puntos para sumar 20. Si un estudiante obtiene 3, 4, 2 y 5 puntos, suma 14. ¿Qué justifica esas diferencias? ¿Acaso sumar equivale a comprender una competencia integrada?

El problema se repite al convertir niveles cualitativos en números. Si un estudiante alcanza A, logro esperado, ¿merece 14, 15, 16 o 17? ¿Qué evidencia distingue esos valores cuando comparten una misma descripción?

La aparente precisión numérica puede favorecer tareas fáciles de puntuar, relegando creatividad, reflexión, curiosidad y capacidad de aprender del error. También alimenta comparaciones: ¿qué aprendió quien obtuvo 18 que no aprendió quien obtuvo 17?

Evaluar debería revelar cómo piensa cada estudiante, sus avances y necesidades, no ordenar alumnos en una escala.

El Minedu debe examinar cuidadosamente este sándwich cualitativo-cuantitativo. Aunque preserve el discurso de las competencias, la nota final podría imponer una lógica de medición y competencia, desplazando la mirada socioconstructivista del aprendizaje.

El riesgo es enseñar lo cuantificable, no necesariamente lo valioso. Y eso supone un retroceso pedagógico.