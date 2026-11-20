El Hub TecnológICA, de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, realizó la Presentación de Resultados del proyecto “TecnológICA: Impulsando los Emprendimientos Sostenibles de la Región”, con el propósito de dar a conocer los principales logros alcanzados durante su ejecución y su contribución al fortalecimiento del ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento.

Emprendimientos locales

Durante los últimos tres años, el proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico del Hub TecnológICA, la mejora de sus servicios de acompañamiento empresarial y la generación de nuevas oportunidades para los emprendedores.

Entre los principales resultados presentados destaca el acompañamiento a más de 45 equipos de emprendedores mediante sus programas de preincubación e incubación, así como la consolidación de una Red de Mentores integrada por más de 25 especialistas, quienes brindan acompañamiento especializado para el desarrollo de capacidades empresariales, la validación de modelos de negocio y el fortalecimiento de iniciativas innovadoras.

Asimismo, se destacó la vinculación de cinco emprendimientos con StartUp Perú, iniciativa de ProInnóvate que brinda oportunidades de financiamiento y fortalecimiento a negocios innovadores.

El proyecto fue cofinanciado por ProInnóvate del Ministerio de la Producción y ejecutado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, con el impulso de Marcobre, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) y Wayra, así como la colaboración de la Comunidad AGESE, que articula a representantes de la academia, el gobierno, las empresas, la sociedad civil y los emprendedores.

Como parte de la Presentación de Resultados, se desarrolló un showroom de emprendimientos, en el que los equipos participantes exhibieron sus productos, compartieron sus propuestas de valor y presentaron soluciones innovadoras, generando espacios de intercambio y oportunidades de vinculación con los asistentes.

La jornada también fue propicia para conmemorar el décimo aniversario del Hub TecnológICA, reconociendo una década de trayectoria dedicada al acompañamiento de emprendedores y a la generación de oportunidades mediante la colaboración entre instituciones y actores estratégicos.

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