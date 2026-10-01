Con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial en el interior del país, la Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños, en articulación con la Unión de Gremios del Perú, PERUCÁMARAS y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, anunció el lanzamiento oficial en la macrorregión centro de Emprende Club, una plataforma digital gratuita diseñada para capacitar, acompañar y escalar proyectos de emprendimiento.

Inteligencia artificial para potenciar negocios

El despliegue de esta herramienta tecnológica coincide con la apertura de la convocatoria para la macrorregión Centro del Concurso Nacional de Emprendedores, certamen que otorgará un total de S/ 500,000 en premios e incentivos a iniciativas con alto potencial de crecimiento e impacto comunitario en las regiones de Ica, Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Áncash y Lima provincias.

“Ica y todo el centro del país tienen una enorme tradición emprendedora, construida con esfuerzo, creatividad y capacidad para salir adelante. Desde la Fundación queremos acercar herramientas que permitan convertir ese talento en negocios más sólidos y con mayores oportunidades de crecer. Emprende Club nace justamente para acompañar ese camino y llegar a emprendedores de todas las regiones del Perú”, señaló Vicky Añaños Jerí, presidenta de la Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños.

El principal diferencial de la plataforma es Mirtha, una asistente de inteligencia artificial inspirada en doña Mirtha Añaños, cofundadora de Grupo AJE. Desarrollada con el soporte tecnológico de Amazon Web Services (AWS), esta solución interactiva brinda asesoría personalizada a los usuarios en tiempo real.

Además del soporte con IA, la plataforma reúne contenidos formativos, guías prácticas, mentorías con especialistas e historias de éxito para propiciar redes de networking entre los participantes.

De forma paralela, el Concurso Nacional de Emprendedores recorrerá las cinco macrorregiones del país (Norte, Centro, Lima y Callao, Oriente y Sur) para identificar y premiar proyectos innovadores.

Las postulaciones para la macrorregión centro ya se encuentran abiertas. Los proyectos seleccionados avanzarán en las fases clasificatorias hasta llegar a la gran final nacional, que se llevará a cabo en el mes de diciembre.

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