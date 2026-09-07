La segunda promoción de emprendedores de Ica culminó satisfactoriamente el Taller de Fortalecimiento de Pequeños Negocios, desarrollado como parte del Proyecto PROMESA, iniciativa orientada a brindar capacitación, asistencia técnica y herramientas para el desarrollo de emprendimientos.

Apoyo al emprendimiento

Durante la ceremonia de clausura se realizó la entrega de certificados a los participantes que completaron el proceso de capacitación. Asimismo, los emprendimientos beneficiarios recibieron un capital semilla, canalizado mediante la entrega de herramientas de trabajo seleccionadas de acuerdo con las necesidades de cada negocio.

El Proyecto PROMESA es una iniciativa de desarrollo social y económico ejecutada por Cuso International con financiamiento del Gobierno de Canadá. Según la información difundida, el proyecto inició sus actividades en noviembre de 2025 y tiene previsto continuar hasta diciembre de 2030.

La iniciativa contempla acciones de capacitación y asistencia técnica dirigidas a personas peruanas y venezolanas, madres solteras, personas con discapacidad y población LGTBIQ+, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y promover oportunidades para el desarrollo de emprendimientos.

Durante la actividad se destacó la importancia de brindar acompañamiento y herramientas a los pequeños empresarios para contribuir al crecimiento y sostenibilidad de sus negocios.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO