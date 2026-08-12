Un grupo de emprendedores participó en el primer Taller de Emprendimiento del proyecto PROMESA, una jornada de capacitación enfocada en fortalecer sus conocimientos para mejorar la administración y desarrollo de sus negocios. El proyecto es del Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

Apoyo al emprendimiento

Durante la actividad se abordaron herramientas relacionadas con la gestión empresarial, organización y planificación, con el objetivo de que los participantes puedan aplicar estos conocimientos en sus propios emprendimientos.

El taller también contó con la participación de la ONG Cuso, que se sumó como aliado en esta iniciativa orientada al fortalecimiento de las capacidades de los emprendedores.

La capacitación busca que los participantes cuenten con mayores herramientas para afrontar los principales desafíos de sus negocios, mejorar su organización y generar mejores condiciones para su crecimiento.

El primer taller forma parte de las actividades previstas dentro del proyecto PROMESA, que contempla el desarrollo de capacidades dirigidas a personas que vienen impulsando diferentes iniciativas de emprendimiento.

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