Al conmemorarse este 15 de mayo el Día Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y el Centro Integrado “Formalízate Ahora”, desarrolló el “I Encuentro Regional de Emprendedores por la Formalización Empresarial Laboral”, logrando una impresionante convocatoria en el auditorio de Gobernación, con jóvenes, estudiantes, emprendedores y microempresarios de toda la región.

Temas laborales

La población pudo acceder a información y herramientas para fortalecer sus negocios de manera formal y sostenible. El director regional de Trabajo, Abg. César Alonso Sotelo Jiménez, junto al responsable de “Formalízate Ahora”, Abg. Gonzalo Anchante Ormeño, lideraron la jornada que contó además con la participación de representantes de SUNAT y SUNAFIL Ica, quienes abordaron temas sobre obligaciones tributarias, fiscalización laboral y beneficios del REMYPE.

Participaron estudiantes de los CETPROS Andina, Nuestra Señora del Carmen, Carlos Lunavictoria Quevedo y del ISTP Catalina Buendía de Pecho, dejando en claro que en Ica existe una nueva generación con ganas de crecer, innovar y apostar por el emprendimiento como motor de desarrollo para la región.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO