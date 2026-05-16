Dos médicos que actualmente estarían laborando en el Centro de Salud de Chala figuran como “inhábiles” en el portal oficial del Colegio Médico del Perú (CMP), tras una verificación a través del sistema “Conoce a tu médico”.

Se trata de Pedro Luis Callata Mamani (CMP 098314) y Christian Escobar Arenas (CMP 096109), ambos incluidos además en la reciente relación de renovación de contratos CAS emitida por la Red de Salud Camaná-Caravelí.

La condición de “inhábil” es un estado administrativo que impide a un profesional médico ejercer actos asistenciales mientras no regularice su situación ante el CMP.

El artículo 22 de la Ley General de Salud N.º 26842 establece que para ejercer profesiones médicas en el país se requiere cumplir con los requisitos de ley y encontrarse legalmente aptos para el ejercicio profesional. En esa misma línea, el Decreto Supremo N.º 014-2008-SA y las disposiciones del CMP establecen que todo médico debe encontrarse debidamente habilitado para cumplir funciones asistenciales.

Independientemente de la causa que origina la inhabilitación —falta de pago de colegiatura, suspensión administrativa u otra observación—, lo que resulta grave es que ambos profesionales habrían continuado brindando atención directa a pacientes en un establecimiento público de salud sin cumplir ese requisito fundamental.

Ante ello, la ciudadanía exige transparencia y una respuesta clara de las autoridades sanitarias, en tanto el ejercicio de la medicina implica responsabilidad directa sobre la vida y la salud de las personas.