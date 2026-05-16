El Gobierno Regional de Arequipa anunció que está próxima la conclusión de la I.E. Héroes del Cenepa, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OXI), siendo esta la primera por inversión privada que se entregaría bajo esta gestión; sin embargo, para esta alegría que representa para sus estudiantes, existen colegios con plazos menores, cuyo avance físico no supera el 30 %.

Hacia el 2023, la Región priorizó tres proyectos educativos bajo la modalidad de OXI: la I.E. Arequipa, la I.E. Héroes del Cenepa y la I.E. Ludwing van Beethoven; no obstante, solo una de ellas terminará dentro de los plazos iniciales. A estas instituciones educativas se les suman otras cinco cuya priorización se dio entre el 2024 y el 2026.

DEMORAS

El director de la I.E. Arequipa, Eloy Roque, manifestó que hace mes y medio sostuvo una reunión con funcionarios de la Región, en la que se informó de avances del 30 %. “Últimamente hemos solicitado por escrito que nos envíe el nuevo reporte de avance; todavía no lo hemos recibido”, manifestó.

La autoridad del plantel señaló que este año debe entregarse la nueva infraestructura, una promesa hecha por el propio gobernador regional, Rohel Sánchez, quien se comprometió a que en agosto debe estar concluida, mientras que la entrega demandaría un par de meses adicionales.

Cabe señalar que, según el expediente técnico aprobado el 26 de marzo del 2025, la obra demanda un plazo de 480 días calendarios, el cual empezó a computarse desde el 3 de abril del año pasado. Según las valorizaciones registradas en el Invierte.pe, hasta los primeros días del presente mes el avance físico de la obra era del 30.8 %, presentando atrasos superiores al 5 % hacia febrero.

No menos importante es indicar que la convocatoria para este proyecto se realizó en agosto del 2023, otorgándose la buena pro un mes después; pese a ello, la elaboración del expediente técnico se extendió por más de un año, aunque el plazo inicial era solo de 4 meses.

A esta situación se suman al menos 2 solicitudes de ampliación de plazo por 65 y 249 días calendario solicitados por parte del consorcio a cargo de la ejecución del proyecto conformado por Yura S.A., Interbank y Cerro Verde, pedidos que fueron rechazados por el Gobierno Regional.

PARTIDAS

El caso de la I.E. Ludwig van Beethoven también tiene su particularidad, debido a que las demoras se centraron en ajustar el presupuesto, dado que la buena pro se otorgó por un monto de S/ 39.82 millones; no obstante, durante la elaboración del expediente técnico, la nueva partida superaba el 50 % de adicional permitido por la normativa de obras por impuestos.

Mientras que la buena pro se otorgó en febrero del 2024, la aprobación del expediente técnico se dio recién el 24 de octubre del 2025, pese a que su elaboración debió hacerse en un plazo de 5 meses. El nuevo presupuesto para ejecutar este colegio supera los S/ 64.62 millones, a cargo del Banco de Crédito del Perú.

Para este caso, el avance físico empezó a computarse desde el 27 de noviembre del 2025, teniendo como plazo de ejecución 510 días calendarios, por lo que la fecha estimada de término es el 21 de abril del 2027; sin embargo, el último reporte actualizado de esta semana sitúa un avance físico del 3.9 %.

COLEGIOS TAMBIÉN BAJO OXI

Los otros colegios bajo OXI son la I.E. República Federal Alemana, declarado desierto; la I.E. Miguel Grau de Islay, en convocatoria; la I.E. José Carlos Mariategui de Mollendo, con un avance del 27.5 %; la I.E. Mariano E. Rivero y Ustariz de Cocachacra, en elaboración de expediente técnico; y la I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres de Puntas de Bombón, en convocatoria.