La jueza de Paz Letrado Janet Bellido Bustinza sentenció 20 expedientes en una sola jornada de “Justicia Itinerante” llevada a cabo en el distrito de Alca, provincia de La Unión. La iniciativa fue desarrollada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

De los casos resueltos, 18 correspondieron a rectificaciones de partidas de nacimiento, con corrección de nombres, apellidos e inscripciones de personas que hasta ese momento no existían legalmente para el Estado.

Los dos expedientes restantes fueron un proceso de alimentos y uno de incremento de asignación alimentaria. La defensora pública Katy Chuctaya Zavaleta tuvo un aporte clave en el desarrollo de la jornada.

El equipo multidisciplinario también realizó evaluaciones en casos de desprotección familiar y brindó atención a consultas de violencia familiar.

Como parte de la campaña nacional “Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes”, el Juzgado de Paz Letrado de Cotahuasi entregó además consignaciones judiciales por más de S/7 000 a familias del distrito.