La Ciudad Blanca será el epicentro de la investigación universitaria entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con la realización del IV Congreso Nacional de Semilleros de Investigación (Conasein), a desarrollarse en la Universidad Católica de Santa María.

Con la presencia del presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Sixto Sánchez Calderón, se realizó la presentación del cronograma del congreso.

“Este evento consiste en muchas reuniones de grupos de investigación, presentaciones orales de las investigaciones que los estudiantes hayan hecho, pósters de las investigaciones, mostrando los resultados que hayan tenido durante sus investigaciones y discusiones”, manifestó durante la conferencia realizada en la Casa Gibson.

El periodo de inscripciones para los participantes será entre el 14 de mayo y el 30 de junio, mientras que la evaluación de los proyectos de investigación será entre el 1 de julio y el 3 de agosto.

Los resultados de los proyectos seleccionados para su explosión se darán a conocer entre el 4 y el 7 de agosto. Es así que los representantes de cada equipo deben registrar su participación a través de la plataforma oficial: https://congresos.ucsm.edu.pe/CONASEIN2026/