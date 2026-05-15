La llamada “contingencia” del nuevo IREN Sur no será una estructura provisional destinada a desaparecer con la construcción definitiva del nuevo centro oncológico. Por el contrario, el diseño fue replanteado para que esta infraestructura quede de manera definitiva y, posteriormente, pase a la administración del hospital Honorio Delgado Espinoza.

Ayer, tras la primera reunión de socialización de la obra que realizó el personal de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) con el personal del hospital regional, el gerente regional de salud, Walther Oporto, explicó que tras evaluar el proyecto inicial donde se tenía planeado un espacio temporal para permitir el traslado de los servicios del IREN Sur mientras se construye el nuevo hospital oncológico, se optó por cambiar el modelo constructivo para que la infraestructura no termine desmontada o demolida, sino que tenga una “vida” superior a los 30 años con la utilización de mejores materiales.

Se utilizará un sistema constructivo mixto, con bases de concreto armado y estructuras metálicas de alta resistencia. Esta modificación permitirá que el ambiente continúe atendiendo como parte de la red hospitalaria regional una vez concluida la etapa de contingencia. El funcionario señaló que esta definición también responde a una observación planteada desde el Gobierno Regional de Arequipa, si la infraestructura iba a demandar una inversión considerable, debía quedar al servicio de la población y no perderse después del traslado del IREN Sur.

La inversión para la contingencia aumentará de los 30 millones de soles iniciales hasta los 100 millones, presupuesto que está contemplado en los mil 180 millones de soles destinados para el Iren Sur, aunque el presupuesto puede crecer hasta los mil 500 millones de soles.

AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN

Respecto al avance de los trabajos, Oporto estimó que la construcción de la contingencia bordea el 40%. La entrega de esta infraestructura está prevista para noviembre de este año. Luego de ello, se iniciará el traslado progresivo de los servicios del IREN Sur, proceso que tomaría aproximadamente un mes. Con ese cronograma, la contingencia debería estar operativa al 100% hacia fines de 2026 y de inmediato comenzar con la construcción del nuevo centro oncológico.

La nueva infraestructura será usada por personal médico dle hospital regional Honorio Delgado Espinoza.