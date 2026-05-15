Una nueva oportunidad se abre para niños, jóvenes y adultos que nacieron con labio fisurado o paladar hendido pues la organización ‘Operación Sonrisa’ llegará en junio a Arequipa para realizar intervenciones gratuitas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

La convocatoria está dirigida a pacientes de cualquier edad que presenten esta condición que afecta funciones esenciales como la alimentación, el habla y el desarrollo integral.

Ana Rosa Muñoz, vocera oficial de ‘Operación Sonrisa’, informó que la campaña médica iniciará el 16 de junio con pruebas de laboratorio. Luego, el 17 de junio, los pacientes pasarán por una evaluación integral y, entre el 18, 19 y 20 de junio, se realizarán las cirugías programadas. “Esta cirugía es 100% gratuita. No tienen que pagar nada por la cirugía que van a recibir ni por las atenciones”, señaló Muñoz tras precisar que se tiene previsto operar a 34 pacientes.

“Para acceder a una cirugía segura, el paciente tiene que estar sano. En el caso de los bebés, debe tener la talla, el peso y la hemoglobina adecuados a su edad”, explicó la representante de Operación Sonrisa.

La prioridad son las personas de menores recursos económicos, debido a que una cirugía de este tipo en el sector privado puede costar aproximadamente entre S/ 4 mil y S/ 5 mil, dependiendo del especialista y del establecimiento de salud.

CONDICIÓN SE PUEDE DETECTAR DESDE EL EMBARAZO

Operación Sonrisa también ofrece orientación a madres gestantes que, mediante una ecografía, pueden saber que su bebé nacerá con labio fisurado o paladar hendido. Según Muñoz, esta condición puede identificarse desde el cuarto mes de embarazo.

La organización brinda acompañamiento a la madre antes del nacimiento y luego continúa el seguimiento del bebé para prepararlo de forma adecuada para una futura cirugía.

“Invitamos a todas las madres. No están solas en esto, nos tienen a nosotros”, expresó Muñoz.

Además, la institución realiza un tratamiento previo que ayuda a mejorar las condiciones del bebé antes de la operación y permite que la cirugía tenga mejores resultados.

Una de las primeras dificultades que enfrentan los bebés con labio fisurado o paladar hendido es la alimentación. Muchas madres creen que no podrán dar de lactar; sin embargo, Muñoz explicó que sí es posible hacerlo con técnicas adecuadas.

Por ello, Operación Sonrisa también enseña a las madres cómo alimentar a sus bebés y aprovechar los beneficios de la leche materna para que los menores puedan ganar peso, fortalecer su salud y llegar en mejores condiciones a la cirugía.

Los interesados pueden comunicarse al 987 014 816 para ser registrados y pasar una serie de evaluaciones con la finalidad de determinar si se encuentran aptos para una intervención segura. Las personas interesadas deben contar con el diagnóstico de su condición y presentar su DNI.