La Fiscalía ratificó su pedido de cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas financieras de su organización política ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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La acusación fue sustentada durante la audiencia de este viernes por la fiscal adjunta provincial Gladys Manuela Huete Gutiérrez.

El Ministerio Público atribuye al también exministro los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. Según la tesis fiscal, se habrían reportado datos inexactos sobre los aportes económicos y movimientos financieros de la agrupación entre 2018 y 2021.

La investigación señala que, durante la rendición de cuentas de los años 2018 y 2019, así como en los reportes de campaña de los procesos electorales de 2018 y 2020, se habrían consignado montos que no correspondían a los aportes realmente recibidos. Asimismo, se detectó que algunos aportes habrían sido canalizados a través de cuentas personales y no fueron informados oportunamente a la ONPE.

Durante la audiencia, la fiscal también solicitó el sobreseimiento del proceso para dos investigados por el presunto delito de fraude en la administración de persona jurídica. No obstante, mantuvo la acusación contra Roberto Sánchez y otros tres implicados por las presuntas irregularidades en el financiamiento partidario.

La formalización de la acusación se produce en plena campaña electoral, en un contexto en el que Sánchez participa como candidato presidencial de Juntos por el Perú, reavivando el debate sobre la transparencia y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas.