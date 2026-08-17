La muerte rondó en la carretera que une a la provincia de Chincha (Ica) con Castrovirreyna (Huancavelica). A la altura de los Petroglifos de Huancor, jurisdicción del distrito de Alto Larán, el conductor de una camioneta suv, por causas que se investigan, perdió el control del volante y estuvo por caer a un profundo abismo. Los transportistas que cubren esa ruta evidenciaron que el chófer no sufrió lesiones de consideración.

Accidente en la zona

Según las personas que prestaron ayuda, la unidad había salido desde la ciudad de Lima para dejar pasajeros en San Juan de Castrovirreyna y al retornar es que sucede el accidente de tránsito. El conductor, al parecer, venía sin compañía y en la oscuridad de la noche acaba en el carril contrario, despistándose. Una piedra a la orilla de la pendiente evitó que el vehículo terminará en el río San Juan.

Los transportistas al llegar a ese tramo de la vía encontraron la escena. La camioneta permanecía con las llantas del lado lateral derecho en el aire. Afortunadamente, el chófer pudo salir ileso de este hecho. Para remolcar la unidad se solicitó la ayuda de una maquina agrícola de una de las familias del sector. De acuerdo con los viajeros el abismo en esa parte de la ruta es de aproximadamente 100 metros, una caída habría sido mortal.

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