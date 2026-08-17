La Subgerencia de Prevención de la Contraloría General de la República a través del informe de orientación de oficio N°11024 evidenció una situación adversa en la Municipalidad Distrital de Tambo de Mora. El caso esta referido a la no asignación de recursos al Programa Presupuestal 0068 – Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Dicha situación fue advertida al corte realizado el 31 de julio de 2026.

Peligro inminente

El pasado 1 de julio mediante Decreto Supremo N°097-2026-PCM se declaró el Estado de Emergencia por el plazo de 60 días calendario en 796 distritos del país, entre ellos Alto Larán, Chavín, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, San Pedro de Huacarpana y también Tambo de Mora por peligro inminente ante intensas lluvias y Fenómeno El Niño 2026-2027. Se dispuso la ejecución inmediata de medidas de reducción del Muy Alto Riesgo, respuesta y rehabilitación.

Contraloría el 31 de julio último identificó, mediante el portal de Transparencia Económica, que el municipio de Tambo de Mora “no acreditó la asignación de recursos del Programa Presupuestal 0068”. Esto pese a “haber transcurrido más de 30 días de los 60 establecidos en el D.S. N°097”. Agrega el órgano de control que “dicho programa constituye el principal instrumento presupuestal para financiar intervenciones orientadas a la prevención, reducción del riesgo, preparación y respuesta frente a emergencias y desastres”.

Esta situación cobra importancia al presentarse en un contexto de emergencia. Contraloría señala en su informe que “la oportunidad de la ejecución presupuestal adquiere especial relevancia puesto que los retrasos en la implementación de actividades y proyectos pueden disminuir la capacidad institucional para reducir los efectos adversos sobre la población, la infraestructura pública y la continuidad de los servicios esenciales”.

El órgano de control emitió otros dos informes sobre municipalidades de la provincia de Chincha relacionadas con el Programa Presupuestal 0068. En ambos casos a diferencia de Tambo de Mora (al 31 de julio) se evidencia que asignaron presupuesto para la “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. No obstante, la ejecución no supera el 40% a la fecha del corte.

EL DATO: Al cierre del informe en la plataforma de Transparencia Económica el municipio de Tambo de Mora ya registra presupuesto para Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Sin embargo, su avance era 0.0%.

-7 distritos de la provincia de Chincha fueron declarados en emergencia.

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