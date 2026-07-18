La Defensoría del Pueblo advirtió que tres municipalidades de la región Ica no registran avances en la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de desastres ante un eventual fenómeno de El Niño Costero.

Alerta preventiva

La jefa de la Oficina Defensorial Ica, Dra. Janet Álvarez, informó que las municipalidades de Sunampe, Santa Cruz y Llipata mantienen una ejecución presupuestal de cero en el programa de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias, por lo que ya se emitieron recomendaciones para corregir esta situación.

La funcionaria explicó que la Defensoría inició un proceso de supervisión dirigido a los gobiernos locales y al Gore Ica para verificar el cumplimiento de las acciones preventivas, además de solicitar la actualización de los planes de contingencia y una adecuada ejecución de los recursos públicos. Asimismo, indicó que el tema fue puesto en conocimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con el fin de que brinde asistencia técnica a las municipalidades observadas.

Durante la supervisión al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la Defensoría verificó que parte de la ayuda humanitaria ya se encuentra implementada, aunque aún existen bienes pendientes de adquirir. La representante agregó que la institución continuará monitoreando a las municipalidades provinciales y, de persistir el incumplimiento, intervendrán otras entidades competentes.

“Lo que hemos hecho es recordarles que su ejecución es cero y que tomen las medidas correctivas para lograr una adecuada ejecución del presupuesto en beneficio de la población”, sostuvo.

En otro momento, Janet Álvarez reveló que la Defensoría también intervino recientemente en un caso de violencia contra la mujer, luego de que una comisaría pretendiera tramitar como una simple falta la denuncia de una ciudadana que fue golpeada con un ladrillo por su expareja. La funcionaria cuestionó la actuación policial y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier negativa o deficiente atención por parte de las entidades públicas.

“Lo que ha fallado definitivamente es la Policía Nacional, porque es la que tiene contacto directo con el ciudadano”, afirmó, recordando que los servicios de orientación y atención de la Defensoría del Pueblo son gratuitos y pueden solicitarse de manera presencial, telefónica o mediante WhatsApp.

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