Entre lágrimas, dolor e indignación, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Kiara Palacios Huamán de 24 años, joven madre de dos hijos que fue asesinada a balazos en inmediaciones de la urbanización San Alberto. El crimen, ocurrido días atrás, continúa generando conmoción en Pisco, mientras la familia exige justicia y una respuesta contundente de las autoridades. Durante el sepelio, el dolor se transformó también en protesta ante lo que consideran una preocupante falta de resultados para ubicar al presunto responsable

Féretro llevado a la Fiscalía

La indignación ciudadana llegó hasta las calles. Con el féretro de Kiara, familiares y ciudadanos se movilizaron hasta las inmediaciones del Ministerio Público de Pisco y la Comisaría de Pisco, donde expresaron su rechazo y reclamaron justicia. Entre gritos y muestras de dolor, los manifestantes cuestionaron a las autoridades y exigieron que la muerte de la joven madre no quede impune, recordando que detrás de esta tragedia quedan dos menores de edad que han perdido a su madre.

El reclamo ciudadano también se dirige directamente contra la Policía Nacional. La población cuestiona que, pese a que ya habría sido identificado y buscado el presunto implicado, Edu Gabriel Juárez Huamán, expareja de la víctima, hasta el momento no se haya concretado su captura.

Mientras continúan las diligencias para esclarecer el asesinato y determinar responsabilidades, la familia de Kiara permanece sumida en el dolor y exige resultados concretos. Para los familiares y ciudadanos que acompañaron el féretro, no basta con iniciar una investigación: exigen que se capture al presunto responsable y que se haga justicia.

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