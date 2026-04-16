Un nuevo hecho de sangre vuelve a estremecer a la provincia de Pisco. Una mujer identificada como Zenaida Sauñe Lapa (40) fue asesinada a balazos el 14 de abril, al promediar las 9:30 p. m., en el centro poblado Cañaan, sector Vista Alegre, justo frente a un parque recreacional. El crimen, perpetrado en un espacio público, ha generado consternación entre los vecinos, quienes denuncian vivir en un clima constante de temor y zozobra.

Muerte violenta

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se han esclarecido los móviles del homicidio, aunque no se descarta un presunto ajuste de cuentas. La falta de resultados concretos en la investigación incrementa la preocupación de la población, que exige respuestas inmediatas ante el avance de la criminalidad.

Este nuevo asesinato confirma lo que muchos ciudadanos vienen denunciando desde hace meses: el distrito de Independencia se ha convertido en el más inseguro de toda la provincia de Pisco. Los hechos delictivos se repiten con alarmante frecuencia, ya que no existen patrullajes integrados visibles ni planes articulados entre las instituciones responsables, lo que evidencia una preocupante falta de liderazgo frente a la crisis. Los pobladores aseguran que las reuniones y anuncios no se traducen en acciones concretas en las calles.

Asimismo, comerciantes y vecinos de Independencia advierten que la inseguridad ha impactado directamente en sus actividades diarias, obligándolos a cerrar más temprano o a trabajar bajo permanente riesgo. La sensación de abandono estatal se profundiza cada día, mientras la delincuencia gana terreno sin mayor resistencia.

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