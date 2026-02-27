La provincia de Pisco vuelve a verse sacudida por la violencia. En pleno estado de emergencia, fue asesinada a balazos cuando llegaba a su vivienda en el sector Jhon F. Kennedy, a pocas cuadras del Poder Judicial y cerca del óvalo de Fonavi. Con este hecho, ya suman 12 homicidios registrados en lo que va del periodo de emergencia en la ciudad.

Ultimada a balazos

De acuerdo con testimonios de vecinos, la víctima fue interceptada por sujetos desconocidos que le dispararon hasta en seis oportunidades cuando se encontraba en la vía pública. La mujer quedó gravemente herida tras el ataque y falleció poco después como consecuencia de las graves lesiones. El crimen ocurrió en una zona muy transitada, generando alarma entre los residentes del sector.

Minutos después del atentado, personal policial y el Ministerio Público se constituyó en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni sobre el posible móvil del asesinato. Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos.

Este caso representa el segundo homicidio reportado en menos de 48 horas en la provincia, lo que incrementa la preocupación ciudadana frente a la creciente ola de violencia. La reiteración de crímenes en distintas zonas de Pisco ha puesto en debate la efectividad de las medidas adoptadas durante el estado de emergencia.

El asesinato de Andrea Lisbeth Sánchez Canepa deja a dos hijos en la orfandad y a una familia sumida en el dolor. La población exige mayor presencia policial, acciones inmediatas y estrategias concretas para frenar la inseguridad que afecta a la provincia y devolver la tranquilidad a sus habitantes.

