Un nuevo hecho de sangre volvió a estremecer a la provincia de Pisco. Al promediar las 5:30 de la tarde de ayer, se registró un atentado armado en plena avenida Gerardo Medrano, en el distrito de San Andrés, una zona altamente transitada por peatones y vehículos. Vecinos del sector relataron haber escuchado más de cinco disparos, lo que generó escenas de pánico y obligó a muchas personas a correr para ponerse a salvo.

Sujetos baleados

Carlos Luis Gutiérrez Alcántara de 53 años perdió la vida tras ser acribillado en la cabeza a bordo de su moto lineal. Testigos señalaron que la víctima fue hallada en un charco de sangre junto a su motocicleta, evidenciando la violencia con la que actuaron los agresores, quienes lograron darse a la fuga.

De otro lado, se reportó el ingreso de una segunda persona con heridas de bala proveniente del sector conocido como Camino Viejo, también en el distrito de San Andrés. El herido grave fue identificado como José Luis Castro Lezama, quien fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo observación médica.

Este nuevo episodio ocurre pese al estado de emergencia decretado por 60 días en Pisco, una medida que hasta el momento no parece haber generado cambios visibles en la seguridad ciudadana. La población expresa creciente preocupación e indignación ante una ola de violencia que no se detiene. Vecinos cuestionan la efectividad de las acciones policiales y de las autoridades políticas.

