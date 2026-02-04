La criminalidad volvió a golpear con extrema violencia a la ciudad de Pisco. Un ataque armado registrado pasado el mediodía en la calle Manuel Pardo, a escasos metros de la iglesia San Francisco, en la zona de Pisco Playa, dejó como saldo una persona fallecida y una mujer gravemente herida, sembrando terror entre vecinos y transeúntes.

Muerte violenta

De acuerdo con los primeros reportes policiales, las víctimas se desplazaban en un vehículo negro de placa D0P-242 cuando fueron interceptadas por sujetos fuertemente armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones sin dar opción a defensa alguna. En la escena se encontraron más de 16 casquillos de bala, evidencia clara de la ferocidad y planificación del ataque ocurrido a plena luz del día.

El conductor fue identificado como Kisber Peraza Sánchez (30) de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala. Su acompañante, Sandra Geraldine Fuentes Echevarría, resultó herida de gravedad y fue auxiliada por efectivos del Cuerpo General de Bomberos de Pisco, siendo trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo atención médica.

Personal de serenazgo apoyó en el traslado de las víctimas, mientras la Policía Nacional del Perú acordonó la zona e inició las diligencias correspondientes. Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables, quienes lograron huir sin dejar rastro inmediato.

