Trágico amanecer en la provincia de Pisco, ayer cerca de las 5:00 de la mañana, un nuevo ataque armado se registró en el sector Nuevo Amanecer, en el distrito de San Clemente. La víctima fue identificada como Roberto Carlos Fuentes Espinoza, conocido como “Jakeca”, de aproximadamente 50 años. El cuerpo presentaba impactos de bala.

Ola criminal

Fuentes Espinoza, se desplazaba a bordo de un moderno auto color blanco, marca Hyundai, cuando fue interceptado por el criminal que le disparo a quemarropa, causándole la muerte instantánea. Su cuerpo sin vida quedó en el interior del vehículo.

Con la reciente muerte violenta, Pisco suma cuatro asesinatos en menos de seis horas, una situación que incrementa la sensación de inseguridad entre la población. Personal de criminalística de la Región Policial Ica, llegó hasta la escena del crimen.

Cabe señalar que, según cifras del Reunis, se han registrado en lo que va del 2025, un total de 80 muertes violentas por homicidios en la región Ica, siendo uno de los años más críticos para el departamento, donde la población quedó aterrorizada y con una masiva percepción de inseguridad ciudadana por la ola de asesinatos que se evidenciaban en las calles. Varios casos tienen como homicidas a ciudadanos extranjeros, quienes llegaron en motocicletas, y con armas de fuego, acribillaron a balazos a sus víctimas, dejando sus cuerpos sin vida en la vía pública.

