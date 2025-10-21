Un violento atentado ocurrido en la medianoche del lunes estremeció el centro de Ica. Un joven trabajador de construcción civil, identificado como Juan Carlos Lazarte Mancilla (27), fue herido de bala en la cabeza por dos sicarios frente al grifo Primax de la calle Tacna, a pocos metros de la plaza principal. El ataque, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ocurrió cuando la víctima descendía de una mototaxi azul.

Muerte violenta

Según las imágenes, Lazarte habría acudido al lugar tras coordinar un encuentro con dos hombres a bordo de una motocicleta. En un inicio, ambos dialogan brevemente y hasta se observa que intercambian algo; sin embargo, segundos después, uno de los sujetos saca un arma de fuego y le dispara directamente en la cabeza.

La víctima cae al pavimento mientras los agresores continúan disparando y huyen a toda velocidad del lugar. Testigos relataron que el ataque fue repentino y causó pánico entre las personas que se encontraban en las inmediaciones del grifo. Los sicarios, a bordo de una motocicleta negra, dispararon al menos 20 veces, impactando también contra la mototaxi que trasladó al joven hasta la zona. El conductor del vehículo logró escapar ileso.

Vecinos alertaron rápidamente a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron al herido al hospital. Según el diagnóstico del médico de turno, José García Díaz, el joven presentaba una herida de proyectil en el cráneo y su estado era de extrema gravedad.

Hasta el cierre de este informe, las investigaciones continúan en curso. Fuentes policiales informaron que en el lugar se encontraron varios casquillos de bala y que el ataque tendría características de un presunto ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras hipótesis. Allegados indicaron que la víctima se desempeñaba como obrero y habría sostenido días antes una transacción económica relacionada con trabajos de construcción.

