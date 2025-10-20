Una nueva muerte violenta ha sacudido al centro poblado de Bernales, en el distrito de Humay, tras una balacera ocurrida la noche del sábado cerca de la iglesia local. La víctima fue identificada como Freddy Cueto Vera, conocido como “Caysuco”, quien perdió la vida en el lugar tras recibir varios disparos.

Homicidio en la zona

Vecinos reportaron haber escuchado múltiples disparos, lo que generó pánico en la zona. Personal de la Policía Nacional acudió de inmediato para acordonar el área e iniciar las investigaciones preliminares, mientras se esperaba la llegada del fiscal de turno para el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades vienen revisando imágenes de cámaras de seguridad cercanas y recabando testimonios con el objetivo de identificar a los autores del ataque.

Este no es el primer hecho violento vinculado a la víctima. En abril de este año, Freddy Cueto ya había resultado herido de bala durante un ataque armado en el sector 4 de Bernales, en el que falleció Juan Cardoso Auris tras recibir varios impactos de proyectil. Ambos casos siguen sin esclarecerse.

