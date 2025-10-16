Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en un callejón de la cuarta cuadra de la avenida Artemio Molina, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. El ataque, según testigos, fue un atentado directo contra su vida.

Muerte violenta

Se trata de Andrés Vásquez Solís, quien recibió hasta ocho impactos de bala, varios de ellos en el torso, y quedó tendido en un charco de sangre. Fue trasladado de emergencia al Hospital San José de Chincha, pero llegó sin vida.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y encontraron varios casquillos en el suelo, indicios que confirman la violencia del ataque criminal. Testigos reportaron que sicarios en un auto blanco realizaron el disparo.

La víctima tenía antecedentes policiales. En mayo de 2023, Vásquez Solís fue detenido junto a otro sujeto, portando un arma de fuego y municiones robadas. En esa ocasión, fue investigado por tenencia ilegal de armas.

El arma incautada era una pistola Taurus calibre 380, con cargador abastecido con 13 municiones, cuyo robo había sido denunciado días antes. Ambos detenidos estaban implicados en un presunto delito contra la seguridad pública.

La policía continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables del ataque. Hasta ahora, no se han reportado capturas vinculadas al asesinato.

VIDEO RECOMENDADO