Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Independencia, esta vez en el kilómetro 13 de la vía Los Libertadores Wari, encontraron a un hombre sin vida que fue ultimado a balazos.

Muerte violenta

Un ciudadano identificado como Jhonatan Sevincha Pérez de 35 años, fue atacado con arma de fuego y perdió la vida en la vía Los Libertadores. El incidente ocurrió en plena carretera, incrementando la preocupación de quienes transitan por esta zona.

Vecinos señalaron que escucharon varios disparos y optaron por ponerse a resguardo. Minutos después, al salir para verificar lo sucedido, encontraron el cuerpo del hombre en la vía, un hecho que vuelve a enlutar a una familia pisqueña y evidencia la persistente ola delictiva que afecta a toda la provincia de Pisco.

Al lugar llegaron agentes de serenazgo, quienes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. El Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue de Pisco y continuar con el proceso correspondiente.

Inseguridad ciudadana

Mientras tanto, la ciudadanía cuestiona la falta de pronunciamiento del alcalde de Independencia, Eric Gamarra, respecto a este nuevo hecho de violencia. A tan solo un año de culminar su gestión, vecinos del distrito señalan que aún no se han anunciado medidas concretas para enfrentar la problemática de inseguridad, en un contexto donde los crímenes y extorsiones se han vuelto reiterativos en la zona.

Este suceso se suma al reciente caso del asesinato de tres personas ocurrido semanas atrás en la misma jurisdicción, hecho que continúa sin resultados concretos sobre la identificación y captura de los responsables. La ausencia de avances en estas investigaciones incrementa la preocupación ciudadana y refuerza la exigencia de acciones inmediatas y efectivas por parte de las autoridades.

Cabe resaltar que múltiples asesinatos se han venido suscitando en la ciudad de Pisco y las extorsiones con artefactos detonantes que han hecho que varios locales cierren por temor.

