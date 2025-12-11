Una balacera registrada alrededor de las dos de la tarde de ayer miércoles 10 en el muelle artesanal José Olaya, en el distrito de San Andrés, dejó como saldo la muerte de un hombre en plena jornada de trabajo. El ataque ocurrió en la zona del terminal pesquero, generando pánico entre trabajadores y visitantes que presenciaron el hecho en pleno día.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Dante Díaz Barbarán, quien inicialmente fue trasladado con signos vitales al hospital de EsSalud de Pisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, solo se pudo certificar su fallecimiento. Este nuevo hecho violento coloca a San Andrés entre los distritos más inseguros por la criminalidad en la provincia de Pisco.

Ante la gravedad de la situación, la Municipalidad Distrital informó que el alcalde sostuvo una reunión de emergencia con el congresista Raúl Doroteo, el general PNP Leiby Huamán Daza, representantes de la Policía Nacional, la Subprefectura de Pisco y autoridades provinciales. El objetivo fue insistir en la declaratoria de emergencia para la provincia, considerando el incremento de atentados, extorsiones y homicidios.

Asimismo, durante la sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) reunidos ayer acordaron intensificar las acciones operativas y reforzar la estrategia de seguridad en San Andrés y toda la provincia. El objetivo fue insistir en la declaratoria de emergencia para la provincia.

VIDEO RECOMENDADO