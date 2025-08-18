Un violento fin de semana se vivió en la provincia de Pisco con dos hechos criminales que han conmocionado a la población. En el centro poblado de San Miguel, un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, mientras que en el distrito de San Andrés, un joven futbolista resultó gravemente herido tras ser baleado.

Homicidio en la zona

El primer hecho de sangre ocurrió en la calle San Pedro del centro poblado San Miguel. Vecinos reportaron una balacera que terminó con la vida de Luis Miguel Trillo Echeverría, de 32 años, quien falleció en el lugar producto de múltiples impactos de bala.

El ataque criminal generó pánico entre los residentes, quienes aseguran haber escuchado varias detonaciones que rompieron la tranquilidad del vecindario. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo, quienes acordonaron la zona. El fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo.

Más tarde, en el distrito de San Andrés, se registró otro acto de violencia que dejó en estado grave a Piero Burelier Ortiz, futbolista del club Natteri FC y también integrante del equipo Gonzales Prada. El joven de 23 años fue atacado a balazos en plena calle mientras participaba en la tradicional bendición de camisetas del club sanandresino.

El ataque ocurrió en la sexta cuadra de la calle Grecia. Según testigos, el cuerpo del deportista quedó tendido en el asfalto, gravemente herido y perdiendo mucha sangre. Fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde permanece internado en estado delicado. Sus familiares han pedido cadenas de oración, mientras que amigos y seguidores del club han expresado su apoyo a través de las redes sociales.

Ambos casos han encendido las alarmas en la comunidad pisqueña, que exige mayor presencia policial y patrullaje preventivo. No se descarta que los hechos estén relacionados con una posible escalada de violencia en la zona. La Policía ha iniciado las investigaciones correspondientes en ambos casos.

Guerra entre bandas

En tanto, el general PNP Leiby Antonio Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, declaró que se presume, los asesinatos recientes están vinculados a guerra entre bandas criminales. Aseguró que la Policía Nacional viene actuando de manera firme frente a estos casos.

“La Policía está trabajando. Los hechos de sangre que se están produciendo son situaciones aisladas. Mantenemos en reserva la información de las víctimas, pero tenemos claro que hay una guerra entre bandas criminales que ya han sido identificadas”, declaró el general a los medios.

Asimismo, informó que se ha solicitado la detención preliminar de varios presuntos integrantes de estas bandas criminales y que la prioridad actual es su captura y desarticulación.

VIDEO RECOMENDADO