La violencia continúa cobrando vidas en la provincia de Pisco. La mañana de ayer, un joven conductor fue asesinado de un disparo mientras se desplazaba a bordo de un vehículo station wagon blanco, de placa C4K-691, en el Pueblo Joven San Miguel.

Muerte violenta

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras encontrar el automóvil detenido con el cuerpo de una persona recostada sobre el timón, sin responder a los llamados. Inmediatamente, dieron aviso al personal de serenazgo, quienes acudieron al lugar.

Horas más tarde, efectivos de la Policía Nacional identificaron a la víctima como Máximo Raúl Nolberto Tomaylla, de 21 años. El crimen ha causado profunda conmoción entre los pobladores, quienes denuncian que los hechos violentos se han vuelto recurrentes en la zona.

“Queremos seguridad”, exclamaron varios vecinos, visiblemente indignados por lo ocurrido. La molestia se intensificó por la demora de más de cuatro horas en la llegada del Ministerio Público, la Fiscalía y la propia Policía, según relataron los testigos.

Fuentes policiales indicaron que ya se han iniciado las investigaciones y una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas. En estos momentos, se están solicitando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los responsables del crimen.

