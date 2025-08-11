La tranquilidad fue abruptamente interrumpida en el Cercado de Pisco, cuando una ráfaga de disparos alteró a los vecinos de las calles San Miguel e Independencia, a tan solo cuatro cuadras del centro histórico de la ciudad. El hecho dejó como víctima mortal a Jeisson Yampier Conislla Stagnaro, de 24 años de edad, quien fue atacado a balazos mientras transitaba por la zona.

Muerte violenta

Según testigos, el joven recibió múltiples impactos de bala y quedó gravemente herido en plena vía pública. Minutos después, una unidad de Serenazgo llegó al lugar y trasladó al herido de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde los médicos de turno certificaron su fallecimiento, debido a la gravedad de las heridas.

Este nuevo crimen ha generado profunda preocupación entre los residentes del Cercado, quienes denuncian que la ola de violencia y criminalidad sigue creciendo sin que se vean acciones concretas por parte de las autoridades.

Vecinos de la zona afirman vivir en constante temor, ya que los hechos delictivos son frecuentes. Algunos reportan que no pueden salir de sus viviendas por las noches, debido a la presencia de sujetos que merodean el área y han sido responsables de robos, agresiones e incluso homicidios.

“Todos los días pasa algo. A un vecino lo asaltan, a otro lo hieren, y ahora han matado a un joven a plena vista. Vivimos con miedo”, expresó un residente a través de redes sociales.

Ante este nuevo caso de sangre, la población exige que se activen de manera efectiva las cámaras de videovigilancia instaladas en el distrito, cuya inversión pública aún no se ve reflejada en resultados concretos. Asimismo, solicitan que la Policía Nacional intensifique los operativos inopinados, especialmente en las zonas consideradas de alto riesgo.

VIDEO RECOMENDADO



