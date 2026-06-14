Un presunto delincuente falleció y otros tres fueron detenidos tras una balacera registrada en el Mercado de Frutas, en el distrito de La Victoria, durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para frustrar un supuesto asalto a un comerciante.

De acuerdo con información policial, cuatro sospechosos llegaron al centro de abastos a bordo de dos motocicletas con la aparente intención de perpetrar un robo a mano armada el último sábado . Sin embargo, agentes que realizaban labores de vigilancia e inteligencia en la zona detectaron su presencia e intervinieron antes de que se concretara el delito.

Según explicó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, los intervenidos habrían abierto fuego contra los efectivos, lo que originó un enfrentamiento que se prolongó por algunos segundos.

Como resultado, los cuatro sospechosos fueron neutralizados y dos de ellos resultaron heridos de bala. Posteriormente, uno de los heridos falleció mientras recibía atención médica.

Los tres detenidos -de nacionalidad venezolana- fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde continúan las diligencias para determinar su participación en los hechos y posibles vínculos con organizaciones criminales dedicadas al robo y la extorsión.

Durante la operación, la Policía incautó armas de fuego, municiones, dos motocicletas y un teléfono celular que habría sido utilizado para coordinar el presunto atraco.

Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente el caso y establecer la identidad de todos los involucrados.