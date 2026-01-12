Un hombre resultó herido por impactos de bala la noche del 10 de enero en el óvalo de Alto El Molino, en la provincia de Pisco, hecho ocurrido en pleno estado de emergencia que rige en la zona.

Ataque criminal

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada solo como Said. El ataque armado se produjo por causas que aún vienen siendo investigadas por las autoridades. En el lugar del atentado se hallaron al menos cinco casquillos de bala, los cuales quedaron esparcidos sobre la pista, evidenciando la violencia del hecho.

Tras los disparos, el herido fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco a bordo de una mototaxi. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Según información preliminar, la víctima se desplazaba en una mototaxi de color rojo, con placa de rodaje 8487-SC, cuando fue interceptada y atacada a balazos.

