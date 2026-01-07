Una menor de 17 años perdió un riñón y permanece en estado grave luego de resultar herida por un disparo durante una balacera registrada en los exteriores de la discoteca Reset, en la ciudad de Ica, la madrugada del domingo 4 de enero de 2026. El violento ataque dejó además seis personas adultas heridas y generó escenas de pánico en los exteriores del local nocturno.

Ataque criminal

Según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 a. m., luego de una agresión y posterior riña. El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Roque Palomino, señaló que las primeras diligencias descartan un caso de extorsión. “El móvil no es extorsión. Los hechos concomitantes apuntan a una pelea o riña entre personas”, precisó el alto mando policial.

De acuerdo con una cámara de seguridad, sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegaron hasta el lugar y abrieron fuego en el exterior del establecimiento. Los disparos alcanzaron distintas partes del cuerpo de las víctimas como muslos, glúteos, abdomen y cuello.

Como resultado del tiroteo, siete personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego. Entre ellas César Eduardo Brito Hernández (20), con herida en el muslo derecho; Jorge Flores Díaz (25), con impacto de bala en el muslo derecho; Renato Tomás Dávila Mayorga (24), con heridas en ambos glúteos y el perineo; Katharina María Ernst (23), turista alemana, con herida en el muslo derecho; e Israel Samuel Romero Arrieta (22), quien presentó shock traumático y trauma cervical por proyectil de arma de fuego. La séptima víctima es una menor de 17 años diagnosticada con traumatismo abdominal abierto.

La gravedad del caso de la adolescente fue confirmada por su hermana Jennifer, quien declaró públicamente al medio de comunicación Nova Noticias. La joven relató que la familia había llegado desde Lima para pasear en la provincia de Ica. Contó que momentos antes del ataque se produjo un enfrentamiento dentro del local entre personal de seguridad y un grupo de jóvenes, quienes fueron retirados hacia el exterior.

“Yo estaba dentro de la discoteca con mi hermana y mi familia. Primero hubo un enfrentamiento con los de seguridad y unos jóvenes, a quienes sacaron afuera, por la puerta del DJ. Al costado hay otra puerta y por ese tramo había dos o tres jóvenes golpeados antes de los disparos”, relató.

Según su testimonio, tras la gresca decidieron retirarse del lugar, pero permanecieron aún varios minutos dentro del local.

“Pasaron entre 25 y 30 minutos y, después de esa pelea, decidimos con mi hermana ir al baño. El baño está cerca de la entrada principal. Íbamos caminando y comienzan los disparos. En eso, a mi hermana le cae el impacto; se agarra su estomaguito y se queda quieta, apoyada en una mesa. Yo le pregunté que le pasaba y solo me decía que estaba mal, que le había caído algo”, narró.

Explicó que la bala atravesó varios órganos vitales. “Mi hermana está bien delicada. Ha perdido ya un riñón. La bala le atravesó cuatro órganos: el hígado, el estómago, el colon. Mi hermana no va a quedar bien, ya no podrá hacer su vida normal. Yo fui quien la socorrió, porque nadie me ayudó”, declaró.

Cabe señalar que, tras la balacera, la Policía informó sobre la detención de tres sujetos: Hernández Escate del Piero Renand (22), Avilés Bravo Renato Sebastián (20) y Hernández Escate Jhon Franco (20). Durante el operativo se incautó un arma de fuego, una cacerina y una motocicleta lineal tipo cross de color blanco, que habría sido utilizada para facilitar la huida tras el ataque.

